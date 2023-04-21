اليوم السابع
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إيطاليا تفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات وتعتقل 9 أشخاص

الجمعة، 21 أبريل 2023 11:46 ص
إيطاليا تفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات وتعتقل 9 أشخاص
فاطمة شوقى

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قامت قوات شرطة مكافحة المخدرات الإيطالية بتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات تعمل فى منطقة توسكانا، حسبما قالت وكالة برينسا لاتينا.

وأكدت شرطة توسكانا فى تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أنه تم القبض على 9 أشخاص بينما يجرى التحقيق مع 39 آخرين بتهمة ارتباطهم بأنشطة تهريب الكوكايين من هولندا.

وأشار التقرير إلى أن العملية نفذتها الفرقة المتنقلة التابعة لمقر شرطة بولونيا، بالتنسيق مع مديريات مكافحة المافيا التابعة للمدعين العامين لتلك المدينة وفلورنسا.

ووفقاً للتحقيقات، كان يقود المجموعة الإجرامية ثلاثة مواطنين ألبان، عملوا من مدينتى ماسا إى كوزيل وسانتا كروتشى سولارنو، فى مقاطعتى توسكان بيزا وبيستويا على التوالى.

وأكد التقرير أنه حتى الآن هذه الشبكة مسئولة عن إدخال ما لا يقل عن 300 كيلوجرام من الكوكايين إلى إيطاليا ، وترتبط مع أعضاء منظمة مافيا كامورا ومقرها مقاطعة ساليرنو وأفيلينو، فى المنطقة الجنوبية من كامبانيا.

الجدير بالذكر أن الشرطة الإيطالية عثرت على 2 طن من الكوكايين تطفو فى البحر المتوسط فى عبوات مقاومة للماء بالقرب من جزيرة صقلية الجنوبية، مشيرة إلى أنه تبلغ قيمة الشحنة التى تم العثور عليها حوالى 400 مليون يورو، وهى عبارة عن 70 عبوة، محكمة الإغلاق، موضوعة فى شبكة صيد بحبال سميكة مع موقع ونظام إشارات ضوئية، وكل عبوة تحتوى على 1600 قطعة من الكوكايين.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تحديد مكان الشحنة واستعادتها قبالة الساحل الشرقى لجزيرة البحر الأبيض المتوسط، وقالت الشرطة فى بيان:"كانت واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات فى البلاد".

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلونى ، سلطت الضوء على النجاحات الأخيرة فى مكافحة المخدرات، بعد ضبط 850 كيلوجراماً من الكوكايين فى ذلك اليوم فى مدينة البندقية، شمال هذه الدولة الأوروبية.


ايطاليا

رئيسة وزراء ايطاليا

مخدرات

شبكة دولية



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