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إمام مسجد المشير طنطاوى: اليوم يوم المحبة الكاملة والمودة الشاملة

الجمعة، 21 أبريل 2023 06:07 ص
إمام مسجد المشير طنطاوى: اليوم يوم المحبة الكاملة والمودة الشاملة خطبة العيد
كتب أحمد عرفة

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قال إمام مسجد المشير طنطاوى، إنه أيام شهر رمضان مضت، وأيام عيد الفطر تشرق علينا وتحمل ببركة الله خيرًا كبيرًا.
 
وأضاف إمام مسجد المشير طنطاوى، خلال خطبة صلاة عيد الفطر، أنه إذا شاهد العبد فى هذا الصباح الكريم تمام المنة الإلهية وعظيم المنحة الصمدانية وطالع عيب النفس البشرية صاح بلسانه أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبى فأغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
 
وتابع إمام مسجد المشير طنطاوى، أن اليوم يوم المحبة الكاملة والمودة الشاملة ويوم الوصال ويوم الاجتماع الذى ليس بعده انقطاع.
 
جاء ذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لصلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوى.
 

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