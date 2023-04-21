إطلاق حملة ليلية مكبرة للإنارة والنظافة فى شوارع وميادين بيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، مساء الخميس، حملة ليلية مكبرة للإنارة والنظافة بنطاق المركز والمدينة، في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، بإشراف ومتابعة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

تأتي الحملة في ضوء المتابعة المستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتشديده على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة كل ما يستجد والتعامل الفوري معه إلى جانب الوقوف على حالة النظافة والإنارة والإشغالات وبذل أقصى الجهود لتحقيق الانضباط والارتقاء بالمظهر الحضاري وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين خلال أيام عبد الفطر المبارك.

وتأكيداً على التعليمات المشددة من محافظ كفر الشيخ بهذا الشأن، نفذ مجلس مدينة بيلا، عدة حملات ليلية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تضمنت قيام جهاز النظافة بالمدينة بشن حملة نظافة ليلية بنطاق المدينة، وشملت الكنس والتجريد ورفع التراكمات والمخلفات والرتش من الشوارع الداخلية والميادين، وأيضًا تجريد الطرق الواقعة بمداخل المدينة، وذلك بهدف رفع مستوى النظافة والتجميل والتطوير بشوارع وأحياء المدينة والحفاظ على المظهر العام والشكل الحضار.

بينما نظمت إدارة الإنارة بالمدينة، حملة ليلية لصيانة وإصلاح لأعمدة وكشافات الإنارة وصيانة شاملة للخلايا الإلكترونية بعدد من الشوارع الداخلية والطرق الواقعة بنطاق مركز بيلا، وذلك ضمن أعمال الصيانة الدورية والتطوير الشاملة لمنظومة الإنارة بنطاق مركز بيلا.



رفع كفاءة الانارة بمدينة بيلا



حملات ليلية ببيلا



حملات نظافة بمدينة بيلا