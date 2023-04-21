اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 04:55 م
أكرم القصاص
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إضرابات فى المطارات والسكك الحديدية تؤدى إلى شلل بجميع أنحاء ألمانيا

الجمعة، 21 أبريل 2023 03:20 م
إضرابات فى المطارات والسكك الحديدية تؤدى إلى شلل بجميع أنحاء ألمانيا ألمانيا
وكالات

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بدأ عمال السكك الحديدية إضراباً في جميع أنحاء ألمانيا الجمعة، مما أدى لتوقف الخدمة تقريباً في ساعات الصباح فيما يتسع نطاق الاحتجاجات على الأجور في الدولة صاحبة‭‭ ‬‬أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتزامن إضراب عمال السكك الحديدية مع إضراب في أربعة مطارات ألمانية هي دوسلدورف وهامبورج وكولونيا/بون وشتوتجارت، ويأتي بعد إلغاء نحو 700 رحلة إقلاع بسبب الإضراب في أول ثلاثة مطارات الخميس.

وتشهد ألمانيا منذ العام الماضي بعضاً من أوسع الإضرابات إذ أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشدة مما دفع النقابات للضغط من أجل زيادة الأجور بما يتماشى مع تكاليف المعيشة.

 

 


ألمانيا

إضراب فى ألمانيا

مطارات ألمانيا

السكك الحديدية فى ألمانيا



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