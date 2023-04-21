إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في "جنين"

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أصيب طفل فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في قرية "العرقة" جنوب غربي جنين، بشمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الطفل (12 عامًا) أصيب برصاص الاحتلال في أسفل الظهر، لدى تواجده قرب السياج الفاصل المقام على أراضي القرية.



وأضافت المصادر أنه جرى نقل الطفل إلى مستشفى حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

وكانت قد اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الجمعة، قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا القرية، وأغلقوا المدخل الشرقي لها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والأعيرة المطاطية خلال المواجهات التي اندلعت بين قوات الاحتلال والمواطنين الذين حاولوا صد الاقتحام.