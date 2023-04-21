إزالة تعد على أراضى الدولة بمدينة نصر النوبة بأسوان فى العيد

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات أشرف عطية، محافظ أسوان، برفع درجة الاستعداد خلال أيام عيد الفطر المبارك ، بمتابعة إنتظام المرافق العامة و الخدمات المختلفة ، مع التشديد على تكثيف أعمال النظافة العامة ، والأستمرار فى رصد أى تعديات لإزالتها فى المهد من خلال فتح غرف عمليات رئيسية ، وتواصلها مع غرف العمليات الفرعية لتلقى أي شكاوى لسرعة التفاعل الفوري معها.

صرح صابر حسين، رئيس مدينة ومركز نصر النوبة، بأنه سيتم إدراج حالات التقاعس فى عدم سداد مقدمات التعاقد للتقنين ضمن موجه إزالة التعديات الـ 21 ، وخاصة بعد تقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم ، ومن أبرزها خفض أسعار التقنين ، على أن يتم إعداد بحث ودراسة إجتماعية لجميع الحالات لمراعاة الظروف المعيشية بكل حالة على حدا.