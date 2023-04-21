اليوم السابع
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إحالة مديرى مستشفى صدر وحميات الخارجة إلى التحقيق للتقصير فى العمل

الجمعة، 21 أبريل 2023 02:44 ص
إحالة مديرى مستشفى صدر وحميات الخارجة إلى التحقيق للتقصير فى العمل جانب من الجولة
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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قرر الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إحالة مديرى مستشفى صدر وحميات الخارجة إلى التحقيق للتقصير فى الإشراف وعدم التواجد بمقر عملهم، وكذلك إحالة 3 أطباء من العاملين بمستشفيات صدر وحميات الخارجة إلى التحقيق لعدم تواجدهم بمحل عملهم.
 
جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة للعمل بمستشفى صدر الخارجة، حيث تابع الانضباط الإدارى والتزام الفريق الطبى ومدى توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة، ضمن الاستعداد والجاهزية لاستقبال عيد الفطر المبارك.
 
وتفقد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والفريق المرافق له العمل بأقسام (الاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة) وتفقد أعمال رفع الكفاءة والصيانة الجارية بالمستشفى بعد الانتهاء منها، ووجه بالبدء فى حجز المرضى بالمستشفى اعتباراً من اليوم.

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