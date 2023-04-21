أوكرانيا: الوضع في مدينة باخموت تحت السيطرة

قالت أوكرانيا الجمعة، إن القوات الروسية حققت بعض التقدم في المعركة الضارية للسيطرة على مدينة باخموت شرق البلاد لكن الوضع تحت السيطرة.



وأدلت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني بتصريحاتها قبل فترة وجيزة من قول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها المهاجمة تقاتل الآن في الأجزاء الغربية من باخموت، وهو آخر جزء تسيطر عليه القوات الأوكرانية في المدينة.



وكتبت ماليار على تطبيق تليجرام للمراسلات "الوضع متوتر، لكنه تحت السيطرة ... تُتخذ القرارات بحسب الاعتبارات العسكرية".