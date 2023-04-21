أوكرانيا: الدفاعات الجوية تسقط 8 طائرات بدون طيار أطلقتها روسيا

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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة، أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 8 من أصل 10 طائرات بدون طيار أطلقتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية عن تقرير لهيئة الأركان التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قوله "إن الجيش الروسي كان يهاجم الليلة الماضية بطائرات بدون طيار، ودمرت وحدات من القوات الجوية المضادة للطائرات التابعة للقيادة الجوية 8 طائرات بدون طيار من أصل 10 طائرات من طراز شاهد 136".



وفي سياق متصل، قصفت روسيا مواقع للقوات الأوكرانية باستخدام قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق 49 مرة.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.