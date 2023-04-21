أكثر من 50 ألف مسلم يؤدون صلاة عيد الفطر في المركز الإسلامي بفيينا

أ ش أ

أدى أكثر من 50 ألف مسلم اليوم الجمعة صلاة عيد الفطر المبارك في المركز الإسلامي بالعاصمة النمساوية فيينا.



وتوجه المركز بخالص التهنئة إلى مسلمي النمسا والعالم بمناسبة حلول العيد المبارك وأن يعيده الله على الأمة الإسلامية بكل خير وسلام.



أقيمت الصلاة على مرحلتين الأولى باللغة العربية في السابعة صباحا ثم أعقبها صلاة العيد الثانية والخطبة باللغة الألمانية في الثامنة والنصف صباحا.



تضمنت خطبة العيد المعاني السامية لعيد الفطر المبارك وفضائل صوم شهر رمضان الكريم مع الدعاء بالسلام والخير والصلاح للأمة الإسلامية.



يشار الى أن المسلمين في النمسا يتجاوز تعدادهم 700 ألف نسمة وأغلبهم في العاصمة فيينا من الجنسيات التركية والأفغانية والسورية والبوسنية وعادة ما يتدفقون إلى المركز الإسلامي على نهر الدانوب لأداء صلاة العيد وإجراء الاحتفالات الاجتماعية بهذه المناسبة.