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9 دول آسيوية أعلنت رسميا أن السبت أول أيام عيد الفطر السعيد

الخميس، 20 أبريل 2023 05:35 م
9 دول آسيوية أعلنت رسميا أن السبت أول أيام عيد الفطر السعيد الرؤية
كتب- وكالات

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يترقب المسلمون اليوم الخميس، نتائج تحري هلال شهر شوال لمعرفة موعد عيد الفطر السعيد، حيث أوضحت التوقعات الفلكية احتمالية أن يصادف عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري إلا أن إمكانية رؤية الهلال غير ممكنة في العديد من الدول العربية والإسلامية.

ووفقا لموقع "طقس العرب"، فقد بدأت 9 دول (آسيوية)، إعلان نتائج تحري الهلال بإعلان يوم السبت بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر للعام 2023، وهي:

استراليا (اعتمدت الحسابات الفلكية بعدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس)

وسلطنة بروناي (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

واليابان (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

وسنغافورة (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

واندونيسيا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

والفيلبين (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

وماليزيا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

وكوريا الجنوبية (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

ونيوزيلندا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس).


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