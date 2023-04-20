17 إجراء اتخذتهم "السياحة والمصايف" بالإسكندرية لاستقبال الزائرين فى العيد

وبناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استعدت شواطئ الإسكندرية لاستقبال عيد الفطر المبارك وصيف 2023 ، من خلال عدة إجراءات وهى:

1. عودة شواطئ البوريفاج للخدمة بعد أن توقفت عن استقبال روادها بسبب أعمال نفق السادات، وبعد افتتاح النفق

2. تم دخول شواطئ البوريفاج وجزيرة الدهب وأفلاطون للخدمة مرة أخرى برسم دخول خمسة وعشرون جنيه للفرد.

3. بداية العمل بشاطئ أبوقير الشرقى المميز، بعد طرحه بالمزاد العلنى وتحدد رسم دخول الشاطئ بتذكرة يبلغ سعرها خمسة عشر جنيه للفرد مقابل الحصول على كرسى وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس مجانا.

4. تم التأكد من جاهزية شواطئ القطاعين الشرقى والغربى

5. التأكد من توافر وصيانة معدات الشاطئ من شماسى وكراسى

6. رفع كفاءة دورات المياه و غرف تغيير الملابس

7. تحسين واستكمال مستوى المشايات بالشواطئ للتسهيل على ذوى الهمم وكبار السن للوصول إلى مياه البحر

8. تم التأكيد على دخول ذوى الهمم مجانا كافة الشواطئ طبقا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

9. التأكيد من وجود الإذاعات الداخلية والتى لعبت دورا كبيرا فى الصيف الماضى فى إعادة الأطفال المفقودين إلى ذويهم

10. إصدار التحذيرات للمصطافين عند ارتفاع الأمواج.

11. تم التأكيد على الاهتمام بمنظومة الإنقاذ، وتواجد أبراج المراقبة ورفع كفاءة المنقذين،

12. استكمال الخطوط العائمة، ونظافة الشواطئ وتوافر حاويات القمامة بالقرب من المصطافين للمحافظة على نظافة الشاطئ.

13. التأكد من جاهزية منظومة الحجز الالكترونى والتي نجحت بشكل كبير فى الصيف الماضى فى تقليل الازدحام أمام بوابات الشواطئ

14. التأكيد على استمرار تواجد المفتشين علي الشواطئ الأمر الذى ساعد فى تحقيق الانضباط علي شواطئ الإسكندرية طوال العام الماضي.

15. متابعة الإصلاحات في كافة الشواطئ سواء المؤجرة، أو الشواطئ التى تديرها المحافظة

16. رفع كفاءة بوابات الشواطئ وصيانة أكثر من خمسمائة شمسية لتكون جاهزة وبحالة جيدة لإستقبال الرواد

17. أكدت الإدارة المركزية علي استعداد منظومة الشكاوى لاستقبال كافة الشكاوى والإستفسارات والعمل علي حلها بأسرع وقت.