10 ملايين قطعة ألعاب نارية فى قضبة الأمن قبل العيد.. تعرف على عقوبة حيازتها

كتب أحمد إسماعيل

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدد من الضربات الناجحة لتجار الألعاب النارية قبل عيد الفطر المبارك ، حيث نجحت في ضبط أكثر من 10 ملايين قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها في الأسواق.

وتدخل الألعاب النارية في حكم المفرقعات نظرا لما تحدثه من ترويع وفزع للمواطنين في منازلهم أو في الطرقات، ونظم قانون العقوبات عقوبة حائز تلك العبوات النارية أو بائعها أو صانعها.

وأكد محمد بشر المحامى والخبير القانوني أن قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته من خلال المادة رقم 102أ والتي نصت على أن "يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على الترخيص اللازم ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها".

وأردف بشر في حديثه لـ" اليوم السابع" أن وزير الداخلية حدد هذه المواد وقد صدر القرار الوزاري بتحديد تلك المواد وعددها 88 مادة من بينها الالعاب النارية وقد تم منع تداولها بكافة أشكال التداول أو التصنيع أو الاستيراد اعتبارا من عام 2006 لإخلالها بالسكينة والنظام والأمن العام.

وقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) ، وبحوزته (مليون وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (22 كرتونة تحتوى على كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت 800 ألف و500 وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت أكثر من مليون صاروخ مختلف الأحجام بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الفيوم) وبحوزتهم (عدد 26 كرتونة بداخلهم حوالى "مليون وسبعمائة ألف قطعة ألعاب نارية"– 3 جوال بلاستيك بداخلهم قطع ألعاب نارية ورقية فارغة معدة للتعبئة – كمبروسر هواء - عدد 2 مدشة").

بمواجهتهم أقرو بحيازتهم للألعاب النارية بقصد الاتجار والمضبوطات لتصنيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم وبحوزته قرابة مليون وحدة ألعاب نارية متنوعة بقصد الإتجار.

وفى السياق ذاته، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم من ضبط (4 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة الشواشنة) حال تواجدهم داخل 3 ورش لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز.

وعُثر بداخلهم على (عدد 2 مليون و700 ألف صاروخ أحجام مختلفة "ألعاب نارية "- عدد 9 معدات وأدوات التصنيع- كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ مُعدة للتعبئة "خاصة بالألعاب النارية"- 5000 فتيل إشتعالى- كمية من مواد التصنيع وزنت 260 كيلو جرام)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز).. وبحوزته (كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت 900 ألف وحدة ألعاب نارية)، وذلك حال قيادته سيارة نقل بدائرة المركز.

وبمواجهتـــه اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) حال تواجده بدائرة القسم لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية.. وبحوزته (831 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت مختلفة الأشكال والأحجام" بمواجهته أقر بقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم وكراً لتخزين الألعاب النارية .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه..وعُثر بحوزته على41 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية بإجمالي عدد (1,200,000) مليون ومائتان ألف وحدة ألعاب نارية "مُختلفة الأحجـــام") وبمواجهتـــه اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته (عدد 6 كراتين تحوى كمية من الألعاب النارية بإجمالي عدد (12848) وحدة ألعاب نارية "مُختلفة الأحجـــام") وبمواجهتـــه اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار