يا ليلة العيد.. ارتفاع تكبيرات عيد الفطر المبارك بمساجد سوهاج.. صور

وتوافد عدد كبير من الأطفال حول أئمة المساجد، لترديد تكبيرات العيد "الله أكبر الله أكبر .. لا إله إلا الله .. الله أكبر الله الله أكبر.. ولله الحمد " واتفقوا على التجمع مرة أخر فى بعد صلاة الفجر، حتى إعلان موعد الصلاة في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق.

وعلى جانب آخر، أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، عن تخصيص 206 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى أداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد التى تقام بداخلها صلاة الجمعة، بإجمالى 8652 مسجدا منتشرة على مستوى القرى والمراكز، مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف فى هذا الشأن صرح بذلك الدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

ومن الجدير بالذكر أنه سيؤدى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج واللواء هشام الشافعى صلاة العيد بساحة الاستاد الرياضى بمدينة ناصر.