وكيل تموين الأقصر: توريد 38 طن قمح للشون والصوامع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن مديرية التموين بدأت العمل فى موسم توريد القمح، والذي بدأ 18 أبريل الجارى لعام 2023 م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2023م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة، حيث بلغت الكمية الموردة حتى الآن 38 طن و856 كيلو قمح للشون والصوامع بإسنا وأرمنت.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، لـ"اليوم السابع"، إن عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة تسير بشكل منتظم ومتابعة مكثفة من قبل المديرية، وذلك بناءاً على تعليمات وتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار مدير المديرية، حيث استقبلت المواقع التخزينية بموسم توريد القمح 2023 بالمحافظة، كميات قدرها 38 طن و856 كيلو قمح محلي من المزارعين، ويتم إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسيير وتسهيل عملية التوريد، وإزالة كافة المعوقات والمشكلات وتقديم كامل الدعم لنجاح عملية الحصاد والتخزين.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن، والمتوقع أن تصل نسبة توريد القمح إلى 100 % من السعة التخزينية، وتم تشكيل لجان استلام الأقماح المحلية وتفعيلها، وتم توريد كمية وقدرها 38 طن و856 كيلو قمح محلية لشون وصوامع إسنا وأرمنت.

وكان أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاً وزارياً يتضمن فتح أى موقع تخزينى لاستقبال الأقماح المحلية حال ورود أي كميات من القمح إلى الموقع، وشمل التوجيه أيضاً إستلام الأقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة لذلك طبقاً للقواعد المنظمة لذلك، وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التى تم افتتاحها والكميات الموردة بها يومياً.

وأكد وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن القمح المورد هذا العام سيكون من خلال ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين والجهات المسوقة، بالإضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال إحتياجها، مضيفاً بأنه قد تم دخول الخدمة لعدد 6 صوامع حقلية في موسم 2023 منها 4 صوامع في محافظة الشرقية (منيا القمح ، نزلة خيال، طوخ القراموص، ابو حماد) وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا، كما أنه جاري العمل لإنشاء عدد 60 صومعة حقلية على ‏‏مستوي الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة ‏‏الواحدة‎، ويأتي إنشاء هذه الصوامع الحقلية لأهميتها في زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الاقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.



بشاير موسم القمح لا تزال تصل للشون والصوامع



سحب العينات من محصول القمح لدى وصوله للشون



شون وصوامع الأقصر تستقبل كميات القمح



عينات القمح خلال توريدها للشون والصوامع



فحص عينات القمح خلال عمليات التوريد بالأقصر



فحص نقاوة القمح خلال توريده للشون والصوامع



وصول أطنان القمح لشون وصوامع الأقصر



وصول كميات القمح للشون والصوامع بالأقصر



