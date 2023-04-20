وزير خارجية الهند لسامح شكرى: نثمن جهود وساطة مصر لوقف إطلاق النار فى السودان

كتب أحمد جمعة

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس من وزير خارجية الهند "سوبر اهمانيام جايشانكر" لتناول تطورات الأوضاع في السودان.

وقد أشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الاتصال شهد استعراض الجهود التي تقوم بها مصر من خلال اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، موضحاً أن الوزير سامح شكري شدد على ضرورة تكامل الجهود وحث الأطراف السودانية على الوصول لهذا الهدف حفاظاً على أرواح وممتلكات الشعب السوداني الشقيق.

من جانبه، ثمن الوزير الهندي جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر من أجل وقف إطلاق النار في السودان، مشيراً إلى قلق بلاده البالغ من تداعيات المواجهات العسكرية الجارية، وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السودانى والرعايا الأجانب المتواجدين هناك، ومعرباً عن تطلع الهند للتنسيق مع مصر من أجل المساهمة فى توفير الحماية لرعايا الهنود المتواجدين في السودان، وهو ما رحب به الوزير سامح شكرى.

هذا، وقد اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الأيام القادمة القادمة.