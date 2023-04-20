اليوم السابع
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وزير الخارجية الروسى يصل إلى كوبا فى زيارة عمل

الخميس، 20 أبريل 2023 10:27 ص
وزير الخارجية الروسى يصل إلى كوبا فى زيارة عمل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ.ش.أ

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وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى كوبا في زيارة عمل رسمية.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الخميس، أنه أثناء وجوده في هافانا، سيلتقي لافروف مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز باريلا؛ لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتطوير التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى المشاكل الإقليمية والدولية.

وأضافت الوكالة أن الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، سيستقبل لافروف أيضا.

يشار إلى أن كوبا تعد المحطة الأخيرة في جولة لافروف بأمريكا اللاتينية التي بدأت يوم الاثنين الماضي حيث زار البرازيل وفنزويلا ونيكاراجوا.

على جانب آخر وصل السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) "ينس ستولتنبرج" إلى العاصمة الأوكرانية (كييف).

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة.

 


لافروف

روسيا

كوبا

اوكرانيا

الناتو



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