هيئة الرعاية الصحية بالأقصر ترفع درجة الاستعداد بمختلف المنشآت بمناسبة العيد

الأقصر – أحمد مرعى

رفعت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر درجة الاستعداد، تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك بجانب انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بالمقر الرئيسي والأفرع، وتم التأكد من توافر مخزون الأمصال والمحاليل وكافة المستلزمات والأدوية وأكياس الدم والبلازما.

ويشار إلى أن العمل قائم بكافة الوحدات والمراكز لخدمات الطوارئ والاستقبال طوال الفترة النهارية بجانب استعداد الطوارئ والاستقبال بكافة المستشفيات للعمل على مدار الساعة، وتم التأكد أيضاً من توافر مخزون أمصال التسمم الغذائي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ومخزون السولار والأكسجين بكافة المنشآت.

كما تم تشكيل فريق الانتشار السريع للأزمات والكوارث، وفريق المتابعة والمرور بقيادة مدير الفرع للتأكد من انتظام العمل بكافة المنشآت وتوافر المخزون والمستلزمات علي مدار الساعة، بالإضافة إلى عمل غرفة الشبكة الوطنية للطوارئ بشكل دائم للتنسيق بين الإسعاف والطوارئ في حال أي حوادث.

فيما أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، عن إستعدادها لعيد الفطر المبارك عبر رفع درجة الإستعداد القصوي بجميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية، وإستمرار حالة الطوارئ وتشديد الرقابة والمرور علي مدار الساعة فى جميع المنشآت الصحية، وإلغاء الإجازات للأطقم الطبية.

وأكد الدكتور طاهر إسماعيل أيوب، على توفير جميع المستلزمات والأدوية والأمصال، كما تابع وضع بنك الدم وتوافر الفصائل الدموية به، وتجهيز مجموعات متفرقة من غرف الطوارئ بالمديرية والمحافظة، وفرق مرور على متاجر الأغذية واللحوم، وفرق أخري مجهزة للمرور علي المستشفيات والوحدات للتأكد من تفعيل جداول نوبتجيات العيد، وعلي صعيد آخر، تم تجهيز فرق الإنتشار السريع، واستعداد هيئة الإسعاف والطوارئ على مدار الساعة.