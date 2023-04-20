هيئة الرعاية الصحية بالأقصر ترفع درجة الاستعداد بمختلف المنشآت بمناسبة العيد

رفعت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر درجة الاستعداد، تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك بجانب انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بالمقر الرئيسي والأفرع، وتم التأكد من توافر مخزون الأمصال والمحاليل وكافة المستلزمات والأدوية وأكياس الدم والبلازما.
ويشار إلى أن العمل قائم بكافة الوحدات والمراكز لخدمات الطوارئ والاستقبال طوال الفترة النهارية بجانب استعداد الطوارئ والاستقبال بكافة المستشفيات للعمل على مدار الساعة، وتم التأكد أيضاً من توافر مخزون أمصال التسمم الغذائي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ومخزون السولار والأكسجين بكافة المنشآت.
كما تم تشكيل فريق الانتشار السريع للأزمات والكوارث، وفريق المتابعة والمرور بقيادة مدير الفرع للتأكد من انتظام العمل بكافة المنشآت وتوافر المخزون والمستلزمات علي مدار الساعة، بالإضافة إلى عمل غرفة الشبكة الوطنية للطوارئ بشكل دائم للتنسيق بين الإسعاف والطوارئ في حال أي حوادث.
فيما أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، عن إستعدادها لعيد الفطر المبارك عبر رفع درجة الإستعداد القصوي بجميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية، وإستمرار حالة الطوارئ وتشديد الرقابة والمرور علي مدار الساعة فى جميع المنشآت الصحية، وإلغاء الإجازات للأطقم الطبية.
وأكد الدكتور طاهر إسماعيل أيوب، على توفير جميع المستلزمات والأدوية والأمصال، كما تابع وضع بنك الدم وتوافر الفصائل الدموية به، وتجهيز مجموعات متفرقة من غرف الطوارئ بالمديرية والمحافظة، وفرق مرور على متاجر الأغذية واللحوم، وفرق أخري مجهزة للمرور علي المستشفيات والوحدات للتأكد من تفعيل جداول نوبتجيات العيد، وعلي صعيد آخر، تم تجهيز فرق الإنتشار السريع، واستعداد هيئة الإسعاف والطوارئ على مدار الساعة.
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