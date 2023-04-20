ننشر مواقيت الصلاة الخميس 20/4/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:52 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:25 م
موعد صلاة العشاء 7:46
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:54 ص
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:53 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:47
موعد صلاة الظهر 11:50 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:43 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:44
وقت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:11 م
وقت صلاة العشاء 7:29 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:56 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 17: 3
موعد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:30
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