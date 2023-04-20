ننشر مواقيت الصلاة الخميس 20/4/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 3:52 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:25 م

موعد صلاة العشاء 7:46

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:54 ص

موعد صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:31 م

موعد صلاة العشاء 7:53 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:47

موعد صلاة الظهر 11:50 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:22 م

موعد صلاة العشاء 7:43 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:44

وقت صلاة الظهر 11:42

موعد صلاة العصر 3:15 م

وقت صلاة المغرب 6:11 م

وقت صلاة العشاء 7:29 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:56 ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 17: 3

موعد صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء 7:30