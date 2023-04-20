مناظرة جثة شاب عثر على جثته فى نهر النيل بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

ناظر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة جثة أحد الأشخاص تم العثور عليها طافية بنهر النيل في الصف، وتبين أنها جثة لشاب يرتدي تيشيرت أحمر اللون، وبنطال ازرق، لا توجد به أي إصابات ظاهرية.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة للتوصل لهوية الشاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في نهر النيل بالصف، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شاب تم انتشالها ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.