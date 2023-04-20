مفتى الجمهورية اللبنانية: الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد

وكالات

أعلنت الجهات الدينية اللبنانية، أن أول أيام عيد الفطر المبارك في لبنان هو غدا الجمعة.

وصدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان الآتي: "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر شوال لعام 1444ه، هو يوم غد الجمعة الواقع في 21 أبريل 2023م، وعليه فإن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1444ه".

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وأفادت الجهات الدينية اللبنانية أنها ستتحرى هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس 29 رمضان 1444هـ الموافق يوم الخميس 20 أبريل 2023، أسواً بكافة الدول العربية والإسلامية.

وكان يُتوقع فلكيًا أن يكون عدد أيام شهر رمضان 29 يومًا، إذ بدأ أول أيام الشهر الفضيل يوم الخميس 23 مارس الماضي، ويستمر لمدة 29 يومًا، بحسب الحسابات الفلكية، ليأتي بعدها عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023