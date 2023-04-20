اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أبريل 2023 01:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مطار مرسى علم يستقبل اليوم 18 رحلة طيران دولية من عدة دول أوروبية

الخميس، 20 أبريل 2023 12:37 م
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 18 رحلة طيران دولية من عدة دول أوروبية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الخميس، 18 رحلة طيران دولية تصل من دول أوربية مختلفة، تقل على متنها قرابة 2500 راكب تقريبا من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول فور وصولهم وحتى الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ مدينة مرسى علم.
 
وكشفت جداول التشغيل اليومية، أنه من المقرر وصول 6 رحلات من ألمانيا، و4 رحلات من التشيك، ورحلة من النمسا ورحلتين من سويسرا، ورحلتين من إيطاليا، ورحلة من هولندا وأخرى من لكسمبرج ورحلة داخلية.
 
كما تبين من التشغيل الأسبوعى لمطار مرسى علم الدولى بداية من السبت الماضى، ومن المقرر أن يستقبل المطار 140 رحلة طيران دولية، قادمة من 11 دولة أوروبية مختلفة، يتم اتخاذ تسهيل إجراءات الوصول لهم للاستمتاع بإجازاتهم فى مرسى علم.
 
وكشفت جداول الوصول أن أكثر الجنسيات وصولا خلال الأسبوع البولندية والألمانية والتشيكية والإيطالية.

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

مرسى علم

رحلات طيران دولية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة