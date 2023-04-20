مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين فى حادثى سير بصحراوى البحيرة

لقيت سيدة مسنة فى العقد السابع من العمر مصرعها ، وأصيب 7 أخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الخميس إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون والنوبارية بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع سيدة تدعى ز.ا.ى77 سنة واصابة5أخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم ، إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المتوفية إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمه.

وفى مركز النوبارية أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى ،وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لاسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.