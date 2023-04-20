اليوم السابع
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مدرس بإعلام القاهرة: دراما المتحدة تميزت باكتشاف مواهب جديدة

الخميس، 20 أبريل 2023 12:12 م
مدرس بإعلام القاهرة: دراما المتحدة تميزت باكتشاف مواهب جديدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب محمد صبحى

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أكدت الدكتورة جيهان عبد الحميد مدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن دراما ومسلسلات رمضان 2023 للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تميزت هذا العام فى اكتشاف مواهب جديدة من خلال كتابة سيناريو واسكريبت يساعد على إظهار إمكانياتهم وليس مجرد التركيز على البطل والبطلة فى العمل الدرامى .
 
وأضافت الدكتورة جيهان عبد الحميد فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن دراما هذا العام أظهرت مجموعة كبيرة من الفنانين مثل على صبحى وأحمد فهيم ورشدى الشامى وخالد كمال ومها نصار وأصبحت محببة لدى الجمهور ولها شعبية لدى المشاهدين وذلك لاهتمام كل القائمين بكل عناصر العمل الفنى.
 
 
وتابعت المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة أن العمل الفنى بالشركة المتحدة قائم على فريق كامل وليس مجرد بطل أو بطلة سواء فى مسلسل تحت الوصاية أو جعفر العمدة.
 
 
وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة على الشاشات التليفزيونية بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدالله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.
 
 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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مسلسلات رمضان 2023

دراما رمضان 2023

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