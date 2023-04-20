محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد الكنيسة للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، كل من القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، والقمص بسطوروس برتل، وكاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس غرب كفر الشيخ، والقمص ياكوبس أسعد، وكاهن كنيسة الشهيد مارمينا، والبابا كيرلس غرب كفر الشيخ، والقس صموئيل لبيب، كاهن كنيسة القديسة دميانة بشرق كفر الشيخ، وجورج سمير مدير عام التحول الرقمى، و الشؤون الدينية بديوان عام المحافظة، وعضو بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، وعادل جورجى مدير مكتب السكرتير العام المساعد، لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقدم وفد الكنيسة أسمى وأرق التهاني لمحافظ كفر الشيخ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيين دوام الأمن والاستقرار للبلاد وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن وأن يحفظ الله مصر والمصريين.

من جانبه، رحب محافظ كفر الشيخ بوفد الكنيسة، معربًا عن شكره وتقديره لزيارتهم، مؤكداً أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في تماسك النسيج الوطني بكل مفرداته ومكوناته ومازال وسيظل النموذج المصري متميزًا في قوته ووحدته.

وأكد المحافظ على سعادته بهذا اللقاء الذي يجسد معاني وقيم المحبة والمودة بين كافة أطياف المجتمع المصري مؤكداً أن هذه الفترة قد تعاظم فيها هذا النموذج الوطني في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى منحنا القدوة والنموذج في إرساء وترسيخ المواطنة وزيادة الشعور بقيم الانتماء لوطن واحد ومضاعفة روح الأخوة والشراكة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هدف واحد وهو أمن واستقرار ورفعة وطننا الغالي مصر.

ويذكر أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، قدما التهنئة الأسبوع الماضي، إلى نيافة الأنبا ماركوس أسقف كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، بحضور جميع كهنة كنائس الابيراشية بكنيسة القديسة دميانة بحى شرق كفر الشيخ، والقيادات السياسية والتنفيذية والامنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وعلى جانب آخر، ترأس نيافة الأنبا ماركوس أسقف كفر الشيخ صلاة قداس عيد القيامة المجيد يوم السبت الماضي، بكنيسة القديس مارمينا والبابا كيرلس.



استقبال وفد الكنيسة بدجيوان عام محافظة كفر الشيخ



الحضور اثناء تقديم التهنئة



جانب من وقد الكنيسة



قيادات المحافظة ووفد الكنيسة



محافظ كفر الشيخ والقمص بطرس



محافظ كفر الشيخ ييستقبل وفد الكنيسة لتقديم التهنئة بعيد الفطر