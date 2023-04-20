اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 07:11 م
أكرم القصاص
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محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلا بالعيد" بطور سيناء بتخفيضات من 30 إلى 40%

الخميس، 20 أبريل 2023 06:00 م
محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلا بالعيد" بطور سيناء بتخفيضات من 30 إلى 40% محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، معرض «أهلا بالعيد» بمدينة طور سيناء لبيع مستلزمات وملابس العيد بأسعار مخفضة للجمهور ومحاربة الغلاء.
 
وقال محافظ جنوب سيناء، إن المعرض تم بالتعاون مع الغرفة التجارية للمحافظة، ومديرية التموين، وكبار التجار بطور سيناء، مشيرا إلى أن المعرض يقدم ملابس العيد والأحذية للأطفال، ومنتجات غذائية مثل السكر والدقيق والأرز والمكرونة، وكعك ومخبوزات العيد بأسعار مخفضة للجمهور، تصل من 30 إلى 40 %.
 
وتفقد المحافظ جميع أجنحة المعرض وأقسامه، وحرص علي تخفيض بعض السلع واطمأن من الجمهور علي جودة المنتجات وتوافر جميع السلع بالمعرض.
 
رافق المحافظ القيادات التنفيذية للمحافظة، ورئيس مدينة طورسيناء، ومدير التموين بجنوب سيناء.
 
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محافظ جنوب سيناء (5)
 
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