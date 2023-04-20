محافظ جنوب سيناء يفتتح طريق الكورنيش بطول 3 كم بتكلفة 43 مليون جنيه

افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، اليوم الخميس، طريق كورنيش الجبيل بطول 3 كم وعرض حارتين كل حارة 19.5 متر بإجمالي عرض 35 مترا شامل أعمال التجميل وبلغت تكلفته 43 مليون، وذلك تواكبا مع عيد الفطر المبارك وذكري تحرير سيناء.

واشاد محافظ جنوب سيناء بالأعمال المنفذة مشيرا ان ذلك في اطار خطة المحافظة لتطوير مدينة طور سيناء العاصمة، تواكبا مع عيد الفطر المبارك ليكون متنفسا جديدا يضاف الي المتنفسات الأخرى بطور سيناء، مما يتيح لقاطني المدينة قضاء أوقاتهم في الهواء الطلق واستمتاعهم بالكورنيش إضافة للمتنزهات والحدائق العامة التي تم فتحها بالمجان.

كما تفقد المحافظ أعمال طريق المحافظة بطول 1 كم اتجاهين كل اتجاه 10.5 متر بإجمالي عرض 35 متر شامل تطوير منطقة العمارات وعمل مدخل خاص لمديرية الأمن وممشى دراجات مع مراعاة احتياجات ذوي الهمم ومناطق عبور المشاة أمام المدارس والمرافق التعليمية، وعمل عبور خاص لقاطني الوحدات السكنية.

من جانبه أشار المحافظ ان تلك الأعمال المنفذة تتكامل مع الأعمال التي قامت بها المحافظة من تحديث ونقل المرافق بالمنطقة مياه وكهرباء، بالإضافة الي صيانة واجهات العمارات المطلة علي الطريق، وتحديث الزراعات بالجزيرة الوسطى والجانبية، بما يتوافق مع البعد البيئي وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

لافتا الي تحديث شبكة الإنارة كاملة بإضاءة خاصة بترشيد الطاقة في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تطوير الطرق وكافة الخدمات الملحقة عليه ليكون التطوير شاملا وهو ما تراعيه المحافظة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح القيادات التنفيذية، ورئيس مدينة طور سيناء، ومدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وممثلي الشركات المنفذة.