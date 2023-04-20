محافظ بنى سويف يستقبل وفدا من قيادات وممثلى الكنسية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "بمكتبه اليوم" ، وفدًا من قيادات وممثلي الكنسية الأرثوذكسية ضم: نيافة الحبر الجليل الأنبا"غبريال" أسقف بني سويف وتوابعها ، نيافة الحبر الجليل الأنبا" إسطفانوس " أسقف ببا وتوابعها ، نيافة القمص"فام الأنطونى"دير الأنبا أنطونيوس" بمركز ناصر، القمص زوسيما دير العذراء بالحمام، القمص اسطفانوس سكرتير مطرانية بني سويف ، القس مكسيموس مطرانية ببا ، القمص باخوم مطرانية بني سويف.

وتقدًم وفد القيادات الكنسية بالتهنئة للمحافظ"د. محمد هاني غنيم" وكافة قيادات وأبناء بني سويف بحلول عيد الفطر المبارك ،مؤكدين أن شعب مصر دوما يمتاز بمتانة الوحدة الوطنية ورسوخها، وعمق مشاعر الود والمحبة التي تعكس الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ على تماسكها والتي كانت وستظل دائما حائط قوى وحصن حصين أمام كافة محاولات الفرقة وكيد قوى الشر والإرهاب.

من جانبه أعرب محافظ بني سويف عن شكره لقيادات الكنسية،معبراعن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تجسد بشكل أصالة وتماسك الشعب المصري ،وأن أعيادهم ومناسباتهم واحدة، وعلى قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة لحفظ وصون أمن واستقرار مصر ، ومواصلة جهود التنمية في كافة القطاعات والمجالات.