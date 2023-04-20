محافظ الوادى الجديد يوجه بدراسة منح تصاريح أكشاك متنقلة كمشروعات للشباب

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، بدراسة منح تصاريح أكشاك متنقلة كمشروعات للشباب على مستوى مراكز وقرى المحافظة، ضمن جهود المحافظة للعمل على توفير فرص عمل جديدة ومبتكرة للشباب من خلال دعمهم بمنافذ أكشاك حضارية متنقلة كفرص استثمارية متزايدة للراغبين في الاستفادة من الفرصة.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة أعلنت عن فتح باب التقديم للحصول على كشك متميز بامتداد شارع جمال عبد الناصر أكبر وأطول شوارع المدينة والذي يجتاز مدينة الخارجة من بدايتها وحتى نهايتها على طريق الخارجة باريس، حيث تم فتح باب التقديم لمدة 15 يوما على أن يتكفل المنتفع من ترخيص الكشك بتجهيز المنفذ على نفقته الخاصة وبطريقة حضارية تتناسب مع المظهر الجمالى والحضارى لشوارع المدينة.

وقال جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة، إنه على الراغبين في التقدم للحصول على كشك متميز أن يتوجه إلى مقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر ديوان المركز لتسجيل بياناته واستيفاء الأوراق اللازمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مؤكداً أن شارع جمال عبد الناصر من أهم شوارع المدينة التى تزخر بنشاط تجارى كبير يدعم فرص نجاح مشروع منفذ البيع للشباب.