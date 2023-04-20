محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفيات الرمد وميت خلف

المنوفية - محمود شاكر

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المنشآت الطبية والمستشفيات بمدينة شبين الكوم لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى وذلك تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك ، رافقه اللواء وليد البيلى السكرتير العام للمحافظة ، الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة ، وهناء عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم.

حيث استهل محافظ المنوفية جولته بتفقد أقسام الطوارئ لمتابعة منظومة العمل بمستشفى رمد شبين الكوم ، وقام المحافظ بالإطلاع على تذاكر الدخول ودفاتر الحضور والإنصراف وسجلات قيد الحالات المرضية بواقع (1200) مريض يومياً، كما استفسر عن مواعيد دخول المرضى و تأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم الشفاء للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق والمتميز ، وخلال تفقده كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بفتح (2) عيادة إضافية وتزويدها بالأطقم الطبية اللازمة لاستيعاب تزايد الحالات المرضية المتواجدة بالمستشفى حفاظاً على صحة المواطنين وحقوقهم ، هذا وأوضح وكيل وزارة الصحة إلى أنه يتم تلقى الشكاوى وبلاغات المواطنين عبر غرف العمليات الرئيسية بالمديرية على أرقام ( " الغرفة الوقائية " 0482176089 ، وغرفة الطوارئ "0482176140 " ) لضمان التعامل اللحظى مع أية طوارئ بما لا يعكر صفو الاحتفالات .

كما تفقد المحافظ غرف العناية المركزة والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد ، كما تابع إنتظام المنظومة بمستشفى الصدر ومستشفى المخ والأعصاب بمجمع مستشفيات ميت خلف شبين الكوم، واطمأن على الحالة العامة ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية ، وحرص المحافظ على تقديم خالص تهانيه القلبية للمرضى والعاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك ، مشدداً على رفع درجة التأهب والجاهزية بجميع المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة وتجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية للتعامل الفورى خلال أيام العيد مع حالات الطوارىء والمترددين ، فضلا عن متابعة جميع الأدوية الخاصة بالطواري لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى .

ومن جانبه أشار محافظ المنوفية إلى أن هناك لجان ميدانية للمرور على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة طوال أيام عيد الفطر لمتابعة توافر الخدمات الطبية ومدى التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل وتوافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالاستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية للتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وسرعة إيجاد الحلول العاجلة حيالها.