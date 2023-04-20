محافظ الدقهلية يتلقى العزاء في وفاة السكرتير العام المساعد للمحافظة.. صور

الدقهليه شريف الديب

تلقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واجب العزاء في وفاة الدكتورة منال الغندور السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، من داخل دار المناسبات بمسجد النصر بمدينة المنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية ، و أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة من وكلاء الوزارة ورؤساء المدن ورؤساء الشركات ، وممثلي المجتمع المدني بالدقهلية.

وقال " مختار" اتقدم بخالص عزائي لأسرة الفقيدة ولأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة ولشعب الدقهلية، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم.

وأكد " المحافظ " علي أن محافظة الدقهليه فقدت اليوم قيادة تنفيذية من أكفاء وافضل القيادات التي عملت في الجهاز التنفيذي للمحافظة ، مؤكدا علي أن ما حققته خلال فترة عملها يسجل بحروف من نور في سجل التاريخ لمحافظة الدقهلية، رحم الله الفقيدة الكريمة وادخلها فسيح جناته وألهم اهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.