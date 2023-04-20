محافظ أسوان يوزع هدايا ومعايدات على الأطفال بمناسبة عيد الفطر.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

وزع أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم، الخميس، هدايا ومعايدات العيد ، وأيضاً الألعاب الترفيهية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، لإدخال على إدخال الفرحة والبهجة على الأطفال من ذوى الهمم والأيتام والأسر الأكثر احتياجاً.

وسلم محافظ أسوان أيضا، قسائم مالية للسيدات الغارمات اللاتى تعرضن لصدور أحكام قضائية بالحبس بعد حصولهم على قروض من جمعيات وأفراد ومؤسسات خيرية ، لعدم قدرتهن على السداد ، وخاصة أنهن لا يخضعن لمنظومة التسديد للغارمات التى تشترط أن تكون البنوك هى جهة الإقراض.

وأشار المحافظ، إلى الدور الحيوى الذى تقوم به مبادرة " الناس لبعضهم " والتى أصبحت مظلة إنسانية ومجتمعية هادفة لرعاية البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً منذ إطلاقها فى مارس 2020 ، لافتاً إلى أهمية تقديم الدعم المادى والمعنوى للفئات الأكثر إحتياجاً لإدخال الفرحة عليهم ، مع العمل على تحسين الظروف المعيشية والأسرية لهم بما يساهم فى تحقيق التكافل الإجتماعى بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع.

وأضاف، أن مبادرة الناس لبعضهم أجرت بحث 10 حالات غارمات بإجمالى مبالغ مالية قدرها 127 ألف جنيه لسداد مديونية أفراد وجمعيات ، موضحاً أن المبادرة بصدد تنفيذ أعمال سقف 30 منزل بمختلف القرى والنجوع بدعم مالى قدره 217 ألف جنيه بجهود ذاتية من أهل الخير، وسيتم تنفيذها مرحلياً.

حضر ذلك، عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع، ومسئولى مؤسسات ثواب، والتوفيق وأبو الدهب.