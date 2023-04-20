محافظة شمال سيناء تعلن تفاصيل الاستعداد لعيد الفطر

شمال سيناء - محمد حسين

استعدت محافظة شمال سيناء لاستقبال عيد الفطر المبارك، و أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والحماية المدنية.

ووجه المحافظ بتواجد مدير مسئول في كل قطاع وتنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقًا لجدول نوبتجيات بكل قطاع مع موافاة غرفة عمليات المحافظة بالجدول، مشددًا على ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

من جانبه أكد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء علي توفير احتياجات المواطنين المتنوعة وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام عيد الفطر المبارك، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة العامة بجميع قطاعات المحافظة طوال أيام العيد.

وشدد نائب المحافظ علي ضرورة تنفيذ حملات مشتركة بين مديريات الصحة والطب البيطري والتموين للمرور على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، على تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته وعضوية ممثلين عن قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ومديريتي التموين والشؤون الصحية ومرفق الإسعاف، فضلًا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بمجالس المدن برئاسة رئيس المجلس وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق، لمتابعة الأحداث وتلقي شكاوى المواطنين خلال فترة العيد والعمل على سرعة حلها.

وأشار الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إلي أن استعدادات المديرية لعيد الفطر المبارك بدأت مبكرًا من خلال اطلاق حملة نظافة المساجد منذ بداية العشر الأواخر من رمضان وحتي انتهاء أيام العيد، بجانب تشكيل غرفة اشراف ومتابعة في ديوان عام المديرية برئاسته لمتابعة العمل في المساجد خلال أيام العيد، معلنًا عن إقامة صلاة العيد في عدد من الساحات المحددة وجميع المساجد التي تؤدي بها صلاة الجمعة.

قال مرزوق أنه تم تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي ليؤم المصلين ولإلقاء خطبة العيد.. مؤكدًا على أنه أعطي تعليماته للأئمة بالالتزام بخطبة العيد والوقت المحدد للخطبة طبقا لتعليمات وزارة الأوقاف.

وأعطي مرزوق تعليماته لجميع مديري إدارات الأوقاف الفرعية والمفتشين بمتابعة تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف بكل دقة، لافتًا إلى أنه عند توافق العيد يوم الجمعة يؤدى كل إمام وخطيب الشعيرتين بمسجده المكلف به.

من جانبها أعلنت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، عن توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد، إلى جانب توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها في الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاي وزيت وسمن وغيرها من السلع والمواد الأساسية والغذائية.

أضافت رسلان، أنه تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي، بجانب تشغيل المخابز طوال أيام العيد، والعمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة ونشر فرق مراقبة الأسواق، لافته إلي استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، إلى جانب الحملات المشتركة مع الصحة للمرور على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع الأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، فضلًا عن عمل غرفة عمليات المديرية وغرف العمليات بالإدارات التموينية علي مدار 24 ساعة لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي سرعة حلها، وذلك علي الأرقام التليفونية المعلنة.

ومن جانبه أعلن الدكتور، طارق شوكة، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، بجانب إلغاء جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طارئة تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد، بجانب توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة، وتوفير عدد من الاسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ مع التأكد من وجود اطباء وفنيين الاقسام المعاونة.

وأعلن الدكتور محمود عامر، مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء، عن رفع حالة الطوارئ بمرفق إسعاف شمال سيناء، واستمرار عمل غرفة العمليات بديوان المرفق بالعريش لتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة، مؤكدًا على توزيع عدد 75 سيارة إسعاف علي المحاور والطرق الرئيسية والمنتزهات والشواطئ والكورنيش على مستوي المحافظة لمواجهة أية طوارئ طوال أيام العيد، لافتًا الي توفير سيارة اسعاف بكل مسجد من المساجد الكبرى الذي ستقام فيه صلاة العيد، مع تواجد مدير الاسعاف وطاقم الاشراف على رأس العمل خلال أيام العيد.

من جانبها أكدت الدكتورة، عبير حجاب، مدير عام مديرية الطب البيطري، على استمرار عمل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة طوال ايام العيد، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للمرور على محلات الجزارة ومحال بيع المنتجات الحيوانية والاسماك للتأكد من سلامتها حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتجهيز نوبتجية العيد للعاملين بالمديرية والادارات التابعة لها والمجازر لاستقبال البلاغات التي قد تصل من المواطنين خلال فترة العيد.

وأشار المهندس مصطفي عبد الفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، على استمرار عمل المحطات بدون توقف خلال أيام العيد، فضلًا عن استمرار مكاتب شحن عدادات المياه مسبوقة الدفع خلال أجازه العيد، مشيرًا إلي استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية برئاسته للعمل علي مدار الساعة خلال أيام العيد لتلقي شكاوي المواطنين والجهات الخارجية والعمل علي حلها، وتجهيز فرق الصيانة والطوارئ وتحديد نوبتجيات ثابته طوال اليوم لتلقي البلاغات واتخاذ اللازم فورا والعمل علي توفير مياه الشرب للمواطنين.

وأعدت مديرية الثقافة برامج ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة لتقديمها خلال فترة الاحتفال بالعيد حيث سيتم تشغيل سينما العريش لعرض أحدث الأفلام وتقديم العروض الفنية والموسيقية والمسرحية وكورال الأطفال بجميع المواقع الثقافية على مستوى المحافظة، معلنة عن إقامة حفل فني كبير بقصر ثقافة العريش بحضور فرق فنية من محافظات سوهاج وبورسعيد والشرقية ومطروح واسوان والحرية بالإسكندرية، بجانب الفرق الفنية بشمال سيناء، يومي 26 و27 أبريل الجاري.

بدورها استعدت مجالس المدن للعيد، حيث شُكلت غرفة عمليات فرعية بكل مجلس تحت اشراف سكرتير المجلس خلال أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة الاعمال خلال أيام العيد، وتجهيز الشواطئ والحدائق والمنتزهات، والتنسيق مع شركات النظافة لرفع المخلفات يوميًا طوال أيام العيد.

من جانبها استعدت قبائل سيناء وعائلات العريش لقدوم عيد الفطر المبارك، وذلك بتجميل وتزيين الدواوين والمقاعد لاستقبال المهنئين بقدوم العيد من أبناء العائلات والقبائل الأخرى.