محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح عدد من المناقصات والمزايدات العلنية العامة.. التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح مناقصات ومزايدات عامة، لبعض العمليات بالمحافظة، ونستعرض فى السطور التالية تفاصيل المناقصات والمزايدات العامة، وهى:

أولا: المناقصات العامة:

جلسة يوم الخميس 27 /4 / 2023

1-عملية صيانة الأعمدة الزخرفية والأعمدة المتآكلة والآيلة للسقوط الموجودة بنطاق محافظة الإسكندرية

-قيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه

-قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

جلسة يوم الأحد 7 /5 / 2023

2-عملية التعاقد مع إحدى شركات الأمن والحراسة للقيام بتأمين مشروع بشاير الخير (3-_5)

-قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه

-قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

جلسة يوم الأثنين 8 /5 / 2023

3_عملية إصلاح وتوريد وتركيب قطاع الغيار المطلوبة لسيارات (البيك أب_ الصالون) ماركات مختلفة التابعة لإدارة المرور (أعمال سنوية)

-قيمة التأمين المؤقت بالنسبة لسيارات البيك أب 12 ألف جنيه

-قيمة التأمين المؤقت بالنسبة لسيارات الصالون 18 ألف جنيه

-قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

4-عملية إصلاح وتوريد وتركيب قطع الغيار اللازمة لموتوسيكلات إدارة المرور (أعمال سنوية)

-قيمة التأمين المؤقت 13 ألف جنيه

-قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الثلاثاء 9 /5 / 2023

5-عملية توريد احتياجات الديوان العام والجهات التابعة لها من الأدوات الكهربائية (مقايسة سنوية)

-قيمة التأمين المؤقت 4 آلاف جنيه

-قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

ثانيا: المزايدات العلنية العامة:

جلسة يوم الثلاثاء 9/ 5/ 2023

1- عملية استغلال أماكن الانتظار فى شارع مصطفى كامل بالسيوف "أمام مركز التدريب المهنى، أمام أسواق رنين، أمام أسواق فتح الله للجملة" بنطاق حى المنتزة أول.

-قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه

-قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الخميس 11 / 5 / 2023

2-عملية استغلال أماكن الانتظار فى شارع مصطفى كامل بالسيوف "أمام سور الملعب وأرض الملاهى، أمام معرض ناشيونال موتورز والفقى ستايل، أمام كافيتريا الباشا وكافيتريا وان تو ونصر كار لصناعة السيارات ومعرض سيارات" بنطاق حى المنتزة أول.

- قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه

-قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

وللحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادى الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.

وللاستفسار رقم تليفون وفاكس/ 034234140

ويمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.

على أن يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط، ويسدد التأمين النهائى لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات، وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، آخر موعد لتقديم العطاءات فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات فى المواعيد المحددة أعلاه.