لمحة قانونية.. ازاى ترجع تليفونك المسروق

كتب إيهاب المهندس

الهواتف المحمولة تعد صيد سهل لبعض الخارجين على القانون لسرقتها فى لحظات سهوة من قبل أصحابها، طرق بسيطة لو اتبعها صاحب الهاتف المسروق تمكنه من استرجاعه بمجرد تشغيله مرة آخرى منها.

1 ـ يقوم صاحب الهاتف المفقود بتصوير "السيريال نمبر" والتوجه لأقرب قسم شرطة للإبلاغ بمحضر رسمى.

2 ـ من الممكن أن يقوم صاحب الهاتف المسروق بعمل محضر بمباحث التليفونات.

3 ـ يقوم صاحب الهاتف المفقود بتتابع البلاغ والتحصل على خطابات الاستعلام من النيابة للشركات الأربعة وبعد وصول الاستعلام تكتمل بيانات المستخدم للتليفون بعد السرقة وتقيد ضده جنحة سرقة و بياناته يوضحها الاستعلام و يحصل على حكم جنائى بالحبس.