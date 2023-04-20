اليوم السابع
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للمصريين.. تعرف على أسعار تذاكر زيارة أهرامات الجيزة

الخميس، 20 أبريل 2023 10:00 م
للمصريين.. تعرف على أسعار تذاكر زيارة أهرامات الجيزة أهرامات الجيزة
كتب محمد أسعد

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يقبل المصريون على زيارة أهرامات الجيزة في الإجازات والأعياد، وننشر فى السطور التالية أسعار تذاكر الزيارة.

 

بالنسبة للمصرى سعر التذكرة 60 جنيه، وللطالب المصرى سعر التذكرة 30 جنيه.

 

ومواعيد الزيارة بها تبدأ من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساءا.

 

يذكر أن وزارة السياحة والآثار قررت مد مواعيد العمل الرسمية بمنطقة أهرامات الجيزة بدءا من الأول من مايو 2023 لتستقبل زائريها من الساعة السابعة صباحا حتي الساعة السادسة مساء على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الخامسة مساء.


أهرامات الجيزة

الأهرامات

تذاكر أهرامات الجيزة



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