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لقمة تلمنا.. أهالى صفط النور ببنى سويف يختمون رمضان بأكبر إفطار جماعى (صور)

الخميس، 20 أبريل 2023 07:57 م
لقمة تلمنا.. أهالى صفط النور ببنى سويف يختمون رمضان بأكبر إفطار جماعى (صور) إفطار بقرية صفط النور
بنى سويف هانى فتحى

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نظم أهالي قرية صفط النور التابعة لمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، اليوم حفل الإفطار الجماعي السنوي لأبناء القرية وضيوفها من القرى المجاورة، وشارك فى حفل الإفطار العديد من أبناء القرية.
 
وشهدت مائدة الإفطار تجمع لكافة اهالى القرية الذين أصروا على التواجد  قبل الافطار بفترة من أجل تجهيز مائدة الإفطار وتوزيع بعض الوجبات على بعض منازل القرية.
 
وشارك رجال وشباب وأطفال القرية فى إعداد طعام الإفطار الجماعى ،حيث قال أحمد عبدالحليم أن  أهالى القرية شاركوا فى إعداد الطعام ، مشيراً إلى أنه للعام الثانى على التوالى يتم إعداد مائدة إفطار جماعى داخل القرية.
 
واضاف احمد عبدالحليم أن الأهالي  قاموا بذبح عجل كبير وتم إعداد الطعام  بمطبخ داخل منزل لطهى الطعام من الخضروات والأرز واللحم وإعداد المشروبات المثلجة.
 
افطار القرية
افطار القرية

افطار بقرية صفط النور
افطار بقرية صفط النور

افطار قرية صفط النور
افطار قرية صفط النور

الاعداد لوجبات الإفطار
الاعداد لوجبات الإفطار

تجمع الأهالى
تجمع الأهالى

 


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مركز الفشن

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