كل ما تريد معرفته عن أعراض مرض صمام القلب وكيفية تقليل مخاطره

كتبت ميرفت رشاد

تلعب الصمامات دورًا أساسيًا وتساعد في التأكد من تدفق الدم في الاتجاه الصحيح، إنها أنظمة ذات اتجاه واحد تسمح للدم إما بالدخول أو الخروج من غرف القلب، أي عملية تضعف قدرتها على الفتح أو الإغلاق بشكل مناسب تسمى بشكل عام مرض القلب الصمامي، يعتبر مرض صمام القلب حالة خطيرة وإذا تركت دون علاج يمكن أن تسبب أضرارًا لا يمكن إصلاحها، وإليك الأعراض وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ما هى أعراض مرض صمام القلب؟



علامات أمراض صمامات القلب تعتمد على الصمام المعنى وبشكل عام ، يعاني المرضى من أعراض ضيق التنفس ، والتعب ، وصعوبة إتمام المهام التي كان من الممكن التحكم فيها في السابق ، وكذلك عدم الراحة في الصدر، مع المرض المتقدم يمكن أن يكون هناك قصور القلب الاحتقاني الصريح مع وجود سوائل في الرئتين أو حتى فقدان الوعي .

هل يمكن أن يكون مرض صمام القلب مميتًا إذا لم يتم علاجه؟



إذا كان صمام القلب يعاني من تضيق شديد أو ارتجاع لم يتم علاجه ، يمكن أن يتطور قصور القلب مما يؤدي إلى دخول المستشفى أو حتى الوفاة، إن تضيق الصمام الأبهري الحاد غير المعالج هو سبب معروف للموت المفاجئ، والتعرف على الصمامات أمراض القلب في وقت مبكر ، والمتابعة المناسبة مع مخطط صدى القلب والتدخل في الوقت المناسب ضروريان في منع التقدم حيث يمكن أن يحدث تلف لا رجعة فيه لعضلة القلب أو حتى الموت .

كيف يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض صمام القلب؟



يوصى عادةً باستبدال الصمام أو إصلاحه ، اعتمادًا على الصمام المصاب ، سبب المرض وعمر المريض في بعض الحالات ، يمكن استبدال الصمام إما بفتح القلب جراحياً أو عن طريق استبدال الصمام عن طريق الجلد دون الحاجة إلى جراحة قلب مفتوح.

أهم شيء هو منع أو علاج عوامل الخطر القلبية الكامنة مثل ارتفاع ضغط الدم والدهون غير الطبيعية، يمكن الوقاية من الارتجاع التاجي الإقفاري (الناتج عن مرض الشريان التاجي) عن طريق الوقاية من مرض الشريان التاجي الذي يسببه، أظهرت بعض الدراسات أن اتباع نظام غذائي متوسطي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تبين أن النظام الغذائي النباتي الكامل يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب .