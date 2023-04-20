قيادات الكنائس يقدمون التهنئة بعيد الفطر لمحافظ الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فى جو يسوده المحبة والإخاء، وفد من قمامصة دير مارجرجس بجبل الرزيقات، لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث ضم الوفد برئاسة القمص توماس الرزيقى، والقمص شنودة الرزيقى، والقمص فام الرزيقي، أعضاء مجمع الدير، والذين أرسلوا تحية نيافة المطران الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة والمشرف العام على دير مارجرجس بالرزيقات.

ورحب محافظ الأقصر بوفد الدير، معربا عن تقديره بهذه التهنئة التي تعكس قوة ومتانة النسيج الوطني المصري، وكذا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تجمع كافة طوائف الشعب المصري، حيث كان فى استقبال الوفد محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

كما قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بزيارة مستشفى علاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة، للاحتفال مع الأطفال مرضى السرطان في المستشفى بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال الصغار، وكان في استقبال محافظ الاقصر، عدد من قيادات المستشفى، حيث زار مستشفى سرطان الأطفال بالمجان، والتقط الصور التذكارية مع الأطفال مرضى السرطان، وحرص محافظ الأقصر، خلال تواجده مع الأطفال المرضي على توزيع الهدايا والألعاب، والتهنئة بعيد الفطر، وسط أجواء من البهجة والسعادة، كما تحدث المحافظ مع أسر الأطفال المرضى الذين أكدوا على رضاهم التام على ما يتم تقديمه لأطفالهم داخل المستشفي.

ووجه محافظ الأقصر التهنئة لكافة العاملين فى المستشفى، مشيراً إلى أن المستشفى هى نموذج يحتذى به في الانضباط، وما تقدمه من خدمات طبية مميزة ومجانية، مشيدا بالجهود الخيرية المبذولة وما يتم تقديمه من دعم في المجال الطبي والعلاجي لأهالي الاقصر من خلال مستشفى شفاء الأورمان، وكذلك من خلال المبادرات التي تقوم بها المؤسسة في جميع قرى ومراكز الأقصر.