قنديل البحر الصندوقى.. ظهور كائن مخيف يملك 24 عينا فى هونج كونج

وكالات

اكتشف العلماء أثناء مراقبة جسم في الماء في محمية ماي بو في هونج كونج، نوعا جديدا من قناديل البحر الصندوقية والتي تملك 24 عينا وجسما شفافا وثلاثة مخالب طويلة.

وذكرت مجلة "ديل ميل"، أن هذا النوع المخيف هو أول اكتشاف لأنواع قناديل البحر الصندوقية الجديدة في المياه الصينية والنوع الرابع في عائلة تريبيداليداي، والتي تضم بعضا من أكثر الحيوانات البحرية السامة في المياه الاستوائية.

وأشارت المجلة إلى أن قناديل البحر الصندوقية، التي سميت على شكل جسمها، تحتوي على مجسات مثل السهام السامة التي تطلق مادة سامة يمكن أن تسبب الشلل والسكتة القلبية وحتى الموت، كل ذلك في غضون دقائق قليلة من التعرض للسع.

ويعتبر قنديل البحر الصندوق الأسترالي أكثر الحيوانات البحرية السامة في العالم.

قال كبير الباحثين البروفيسور كيو جيان ون، إن قناديل البحر الصندوقية "غير معروفة" في المياه البحرية الصينية، ويعتقد أن هذا الاكتشاف يدل على "تنوع غني" للحياة البحرية حول هونج كونج.

وأضاف: "تعتبر العيون الـ 24 قياسية لقنديل البحر الصندوقي، ويقال إن مجموعتين من المجموعات تحتويان على عدسات تمكن من تكوين الصورة".