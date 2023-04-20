فسحة العيد.. أماكن لا يفوتك زيارتها فى سانت كاترين خلال إجازة العيد

كتبت منال العيسوي

مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، أحد أهم المدن المصرية التى تستقطب السياح من كل أنحاء العالم، كما أنها تعد أحد الوجهات المصرية للسياحة الداخلية، حيث أنها ملاذ الباحثين عن المتعه فى رحاب الطبيعة الخلابة، ولها قدسية روحانية فى نفوس الجميع، فهى ملتقى الأديان الثلاثة وتضم أحد مواقع خط سير رحلة العائلة المقدسة .

هى أيضا أحد المدن الثرية والمليئة بالاماكن التى لكل منها رونق خاص، وطريقة للاستمتاع بها، خلال هذا التقرير نرصد لك اهم 5 اماكن لا يمكن أن تفوتهم خلال زيارتك للمدينة فى إجازة العيد، سواء إجازة عيد القيامة المجيد، أو عيد الفطر .

من أهم هذه الأماكن هو جبل سانت كاترين، هذا الجبل الذى يمكنك أن ترى من فوقه مصر بالكامل فهو أعلي قمة حيث يصل ارتفاعه حوالى 2642 م فوق سطح البحر.

جبل سانت كاترين، أو جبل القديسة كاترينا ، كما يسميه البعض يعتبر من أعلى الجبال في سيناء ، الذى تتساقط عليه الثلوج خلال فصل الشتاء، وسمي بهذا الاسم تخليدا للقديسة كاترين التى تعد أهم القديسات في الغرب، ولها دور كبير في نشر المسيحية ولها منزلة خاصة لدى الإخوة الأقباط ، ولعل عيد الميلاد المجيد أحد اهم المناسبات التى لا يفوت فيها زيارة هذا الجبل، ولا سيما أن درجة الحرارة فى سيناء فى هذا التوقيت تتسم بالاعتدال .

دير سانت كاترين

مدينة سانت كاترين يوجد بها أيضا دير سانت كاترين، وهو الدير المرتبط فى الاساطير المسيحية، أن هناك قصة يعرفها الجميع عن دير سانت كاترين والجبل، حيث تؤكد القصة أنه شهد رهبان الدير جسد القديسة كاترين أعلى قمة الجبل بعد ان تم إعدامها في الأسكندرية، وانت تم اختفاء جسدها من الأسكندرية وأن الملائكة هم من رفعوا جسدها أعلى قمة الجبل.

فلا تتعجب وان هناك حين ترى يوجد مصلى كاترين في المكان الذي وجد فيه جسدها، وبالقرب منه حجرتين، تكون مبينا للوافدين لزيارة الدير، حيث يمكن تسلق الجبل من خلال ممر قام ببناؤه أحد كهنة الدير.

جبل سانت كاترين أيضا يعد أهم معلم سياحى يزوره السياح الذين يزورون مدينة سانت كاترين، لمراقبة شروق وغروب الشمس من فوق قمته، وهو أيضا المكان الوحيد الذى يمكن من خلاله مشاهدة نقطة التقاء خليجي العقبة والسويس .