فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة شاب في منطقة أبو رواش بكرداسة، لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة.

وناظر رجال المباحث جثة الضحية، وتبين وجود إصابة بوجهه، كما تبين عدم حيازته أي مستندات تثبت شخصيته، وجارى فحص بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة للتوصل لهوية المجنى عليه.

وعقب مناظرة الجثة من جانب جهات التحقيق، قررت النيابة نقلها إلى المشرحة، وأمرت بتشريحها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص فى كرداسة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال مناظرة الجثة أنها لشخص مجهول الهوية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.