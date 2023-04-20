اليوم السابع
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"غازبروم الروسية": احتياطى الغاز يكفينا حتى 100 عام

الخميس، 20 أبريل 2023 11:54 ص
"غازبروم الروسية": احتياطى الغاز يكفينا حتى 100 عام غازبروم - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية فيكتور زوبكوف، اليوم الخميس، أن الشركة تمتلك احتياطيات غاز لمدة 100 عام.

وأضاف زوبكوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، خلال مشاركته في منتدى غاز منعقد بالعاصمة موسكو أن الاحتياطيات الغاز القابلة للاستخراج، من جانب شركة غازبروم وصلت إلى 35 تريليون متر مكعب من الغاز مع نهاية عام 2022، مشددًا على أن احتياطي الغاز الروسي يكفيها حتى مدة 100 عام.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم الروسية، أن الشركة تتصدر جميع شركات العالم باحتياطيات الوقود الأزرق.

 


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