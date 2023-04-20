عميد إعلام الأكاديمية البحرية: الشركة المتحدة أفسحت المجال لظهور وجوه جديدة شابة

كتب محمود راغب

أشادت الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، ورئيس المنظمة العربية للحوار، بحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، إعطاء الفرصة لجيل جديد من الشباب الموهوب وتقديم النجوم الجديد الشابة الموهوبة خلال مسلسلات رمضان 2023.

وأضافت عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المتحدة خلقت تيار جديد من الفنانين من جيل الشباب يقدم الرسالة وافسحت المجال لظهور وجوه جديده شابه واعده موهوبة.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل حضرة العمدة، وعملة نادرة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، وجعفر العمدة، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.