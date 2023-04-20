ضبط تاجرين عملة فى السوق السوداء بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية فى ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محل عطارة – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف، متخذاً من المحل "ملكه" وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى - ماكينة عد نقود - جهاز كشف عن العملات المقلدة) وبصحبته (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزته (عملات "أجنبية") حال قيام المتهم الأول بتسليم الأخير مبلغ مالى ، وبمواجهتهما أقرا بمزاولتهما نشاط إجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع "شخص آخر ، يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بذات الدولة" ، وقيام الأخير بتجميع مدخرات المقيمين بالخارج من "العملات الأجنبية" وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم والمقيمين داخل البلاد.