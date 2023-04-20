"صحة المنوفية" تختتم اجتماعات إدارات الرعاية الأساسية والطب العلاجى والجودة

المنوفية - محمود شاكر

اختتمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية اجتماعات إدارات الرعاية الأساسية والطب العلاجي والجودة مع مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات والوحدات التابعة لإدارات تلا والشهداء والسادات حسب الخطة الموضوعة لتغطية كافة الإدارات على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بضرورة الاهتمام بزيادة فعالية نظام الإحالة، وتنفيذا لتعليمات الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وذلك لمناقشة سبل زيادة فعالية نظام الإحالة من وحدات ومراكز الرعاية الأساسية إلى المستشفيات بهدف تسهيل إجراءات الإحالة والاختيار الدقيق للحالات التي تحتاج للإحالة سواء كانت دورية أو طارئة.

تناولت الدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الاساسية، مقومات نظام الإحالة الفعال والفرق المسؤولة ودور كل منها على مستوى الإدارات والمستشفيات والوحدات، كما وجهت مديري الإدارات لعمل إجتماعات دورية مع مسؤولي الرعاية الأساسية بالإدارات ومسؤولي العلاجي والجودة والسادة مديري المستشفيات لمناقشة معوقات الأداء وسبل التغلب عليها وتوفير السجلات والاستمارات.

كما أكدت على أن يقوم مديرو الإدارات بعمل تدريبات داخلية مستمرة لجميع الأطقم الطبية لتحسين الأداء وضرورة الالتزام بأدلة العمل الاكلينيكية وحزمة الخدمات الأساسية التى تقدم بمنشآت الرعاية الاساسية، وأشارت إلى أن كفاءة الطبيب في إقناع المريض بخطة العلاج ونمط الحياة الصحي والتحويل في الوقت المناسب من العوامل المهمة لتحقيق أفضل النتائج.

من جانبه، أشار الدكتور هيثم سلامة مدير إدارة الأشعة بالطب العلاجي بالمديرية إلى أن خط سير المريض المحول يبدأ بالمستشفى عند منسق الإحالة والذي يقوم بدوره بتوجيه المريض للعيادة المناسبة ويتابع استيفاء إستمارة التغذية الراجعة ويرسلها مجمعة أسبوعياً إلى منسق الإحالة بالادارة الصحية.

كما أكد على دور مديري المستشفيات وضرورة تعاونهم لتسهيل إجراءات الإحالة وتوفير الأدوية وإرسال جدول تشغيل عيادات الأخصائي للإدارات الصحية والتى ترسلها بدورها إلى منشآت الرعاية الاساسية.

كما تم التأكيد على مديري الوحدات بضرورة إعلان قائمة معتمدة بحالات ومستشفيات الإحالة، وضرورة مراجعة لجنة السجلات الطبية ولجنة الإحالة ومتابعة مدى رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة.

هذا وتمت التوصية بتوفير أخصائي باطنة لإحالة مرضى الضغط والسكر بصفة دورية وذلك بالتنسيق بين إدارة الرعاية الأساسية وإدارة الطب العلاجى.