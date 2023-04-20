صحة المنوفية: إدارة العلاج الحر تتفقد بعض مستشفيات المنوفية الكبرى قبل العيد

أجرت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية عدد من الجولات التفقدية، بناءاً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتكليف من الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرورات المكثفة لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة خلال فترة العيد وبإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية.

حيث تم المرور علي بعض مستشفيات المنوفية الكبري بشبين الكوم وتلا والشهداء وأشمون وذلك للتأكد من أن المستشفيات على إستعداد تام لأستقبال حالات الطوارئ وتطبيق القرار 445 الخاص باستقبال الحوادث والحالات الطارئة لمده 48 ساعة مجاناً وان جميع تجهيزات الطوارئ مكتملة كما تم مراجعة نوبتجيات الأطباء و التمريض طوال فترة العيد ، والتأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والتزام المنشآت بكافة معايير مكافحة العدوي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية علي مدار 24 ساعة ، رافقها في المرور من فريق العمل بالمديرية كل من الدكتور محمد موسى ، الدكتور محمد شهاب، الدكتورة روان عمران، الدكتورة دينا هاشم، الدكتورة لمياء نصار ، والدكتور أسامة الصاوي.