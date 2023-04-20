شباب ورياضة الأقصر تختتم الدورات الرمضانية والمسابقات الدينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعالياتها الرمضانية بالدورات الرمضانية لكرة القدم الخماسي، والمسابقات الدينية والثقافية فى مراكز الشباب فى مدن المحافظة المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

وفي هذا الصدد نظم مركز شباب الأقالتة التابع لإدارة شباب القرنة، فعاليات نهائي الدورات الرمضانية في خماسي كرة القدم للنشء والشباب، ضمن خطة مركز الشباب وذلك بمشاركة أكثر من 200 عضو من أعضاء المركز، وبحضور العديد من الشخصيات الرياضية والإجتماعية من محافظة الأقصر، حيث تساهم الدورات الرمضانية في توسيع قاعدة المشاركة المحلية وتحث على ممارسة الألعاب الرياضية للشباب والنشئ، وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلائع، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وأحمد فراج مدير إدارة القرنة، وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب الأقالتة وفريق عمل المركز.

أما فى مركز شباب القباحي الغربى فى إدارة شباب الأقصر، فقد تم تنظيم حفل توزيع الجوائز للفائزين في مسابقة القرآن الكريم، والتي تقام سنوياً للبراعم والطلائع، وذلك بمشاركة أكثر من 150 عضو من أعضاء المركز مع الاستعانة بعلماء الأزهر الشريف فى تحكيم المسابقة القرآنية، حيث تهدف المسابقة إلى تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بحفظ القرآن الكريم، وإيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوه، مع تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم، كما تم تكريم الحاصلين على مراكز متقدمة في نهائيات دوري تنس الطاولة بالمركز، وذلك تحت إشراف عمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر، وأعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل المركز.

وفى مركز شباب المريس التابع لإدارة شباب الطود، فقد تم تنظيم حفل توزيع الجوائز للفائزين في مسابقة القرآن الكريم والتي تقام سنوياً للطلائع، وذلك بمشاركة أكثر من 150 عضو من أعضاء المركز مع الاستعانة بعلماء الأزهر الشريف فى تحكيم المسابقة القرآنية، حيث تهدف المسابقة إلى تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بحفظ القرآن الكريم، وإيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوه، مع تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وحجاج عبداللطيف مدير إدارة شباب الطود، وأعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل المركز.

وفى مركز شباب الطراخين التابع لإدارة شباب الطود أيضاً، فقد تم تنظيم حفل توزيع الجوائز للفائزين في مسابقة القرآن الكريم الكبرى والتي تقام سنوياً للبراعم والطلائع، وذلك بمشاركة أكثر من 200 عضو من أعضاء المركز مع الاستعانة بعلماء الأزهر الشريف في تحكيم المسابقة القرآنية، حيث تهدف المسابقة إلى تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بحفظ القرآن الكريم، وإيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوه، مع تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب الطراخين وفريق عمل المركز.

أما فى مركز شباب الندافين التابع لإدارة شباب الطود، فقد تم تنظيم فعاليات نهائي الدورات الرمضانية في خماسي كرة القدم للنشء والشباب بمركز شباب الندافين بالطود، وذلك بمشاركة أكثر من 300 عضو من أعضاء المركز، وبحضور العديد من الشخصيات الرياضية والإجتماعية من محافظة الأقصر، حيث تساهم الدورات الرمضانية في توسيع قاعدة المشاركة المحلية، وتحث على ممارسة الالعاب الرياضية للشباب والنشئ، وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلائع، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب الندافين وفريق عمل المركز.

كما نظم مركز شباب الزينية بحري شمال محافظة الأقصر، فعاليات نهائي الدورات الرمضانية في خماسي كرة القدم، تخليداً لذكرى الشيخ المرحوم أحمد ياسين الذي تتلمذ علي يديه العديد من أبناء المحافظة، بمشاركة أكثر من 300 عضو من أعضاء المركز، وبحضور العديد من الشخصيات الرياضية والإجتماعية من المحافظة.

ويقول صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أنه تساهم الدورات الرمضانية في توسيع قاعدة المشاركة المحلية، وتحث على ممارسة الألعاب الرياضية للشباب والنشئ، وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلائع، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وأحمد الإدريسي رئيس لجنة المصالحات بالأقصر، وعبد الرحيم جاد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومحمد فتحى مدير إدارة الزينية، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب الزينية بحري، وفريق عمل المركز وبتنظيم شباب YLY بمحافظة الأقصر.

ونظم مركز شباب منشاة العماري بمحافظة الأقصر، فعاليات نهائيات الدورات الرمضانية في خماسي كرة القدم للبراعم والطلائع والشباب، وذلك بمشاركة أكثر من 150 عضو من أعضاء المركز، فيما حضر الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، فعاليات نهائي دورة المرحوم علي العديسي بالمدينة الشبابية، وبحضور نواب الأقصر وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وبحضور الدكتور محمد رزق رئيسا لمركز ومدينة الطود، وحجاج عبد اللطيف أحمد مدير إدارة شباب الطود، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمدينة الطود والأقصر، حيث أن الدورات الرمضانية الرياضية تساهم في توسيع قاعدة المشاركة المحلية، وتحث على ممارسة الألعاب الرياضية للشباب والنشئ، وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلائع.



المسابقة الدينية السنوية في حفظ القرأن الكريم بالقباحى



المسابقة الدينية السنوية في حفظ القرأن الكريم بالمريس



تكريم المشاركين فى دورات الشباب والرياضة الرمضانية



تكريم طفل فى المسابقات الدينية بالأقصر



تكريم طفلة من نجوم المسابقات الدينية بالمريس



حفل المسابقة الدينية السنوية في حفظ القرأن الكريم بالمريس



ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب الزينية بحري



ختام المسابقة الدينية السنوية في حفظ القرأن الكريم بالقباحى



ختام المسابقة الدينية السنوية في حفظ القرأن الكريم



شباب ورياضة الأقصر تختتم الدورة الرمضانية بمركز شباب الزينية



فرحة الشباب فى الدورات الرمضانية بالأقصر



فرحة طفلة بتكريمها فى المسابقات الدينية بالمريس



فعاليات الدورة الرمضانية بمركز شباب الزينية بحري



فعاليات المسابقة الدينية السنوية في حفظ القرأن الكريم



فعاليات نهائي الدورات الرمضانية في خماسي كرة القدم بالأقالته



نهائي الدورات الرمضانية في خماسي كرة القدم بالأقالته



نهائي الدورات الرمضانية في خماسي كرة القدم



