سفارات إسبانيا بالقاهرة والأردن ولبنان تشارك في اليوم العالمى للكتاب

كتبت: هناء أبو العز

تشارك سفارات إسبانيا في مصر ولبنان والأردن ، في تنظيم نشاط ثقافي لأداء القراءة الافتراضية عبر الإنترنت لرواية دون كيخوتي (دون كيشوت) باللغة العربية، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كجزء من الاحتفالات التي تقام بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

ويحتفل العالم في الـ23 أبريل من كل عام، باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، وهو احتفال تشارك فيه عدة مؤسسات بهدف تعزيز القيم التي تقدمها لنا قراءة الكتب و كذلك دعم المؤلفين.

ويعد هذا الاحتفال السنوي بمثابة تكريم رمزي لكبار الكتاب العالميين ومن أبرزهم ميجيل دي ثربانتيس (1547-1616) مؤلف رواية " دون كيخوتي دي لا مانشا" . وبهذه المناسبة، تنظم العديد من الهيئات الإسبانية في جميع أنحاء العالم - من بينها مؤسسات معهد ثربانتيس - بتنظيم احتفالات بمشاركة الجمهور العام بالقراءة حضوريا لرواية دون كيخوتي.

وتعاونت بعض السفارات الإسبانية في دول منطقة الشرق الأوسط (مصر ولبنان و الأردن) جنبا إلى جنب مع أقسام اللغة الإسبانية بعدد من الجامعات بهدف تسجيل أول قراءة افتراضية عبر الإنترنت باللغة العربية لرواية دون كيخوتي.

واعتمد أداء القراءة على الترجمة العربية الرائعة للرواية علي إبداع المترجم والباحث المصري الدكتور سليمان العطار (١٩٤٥-٢٠٢٠) ، و يمكن إعتبار هذه التسجيلات بمثابة كتاب صوتي، تساعد قراءته في اكتشاف القيم العالمية التي يقدمها لنا الكاتب العبقري ميجيل دي ثربانتيس

ويمكن المشاهدة والاستماع إلى التسجيلات الخاصة بهذا المشروع على قناة سفارة إسبانيا في مصر بمنصة اليوتيوب

وصمم الغلاف الدعائي للمشروع و الرسومات مصممة الجرافيك المصرية آية مرزوق وألف المقاطع الموسيقية الفنان المصري مهاب سامي.