سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس فى البنوك المصرية

وأعلن البنك المركزي المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر لمدة 6 أيام اعتباراً من اليوم الخميس 20 أبريل 2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023، وذكر فى بيان له أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأربعاء 26 أبريل 2023.